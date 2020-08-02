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Дорога просела на проспекте Маршала Жукова в Москве

17:50, 02 августа 2020 12
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Земляные работы привели к проседанию дорожного полотна на проспекте Маршала Жукова на западе Москвы. Общая площадь провала достигла пяти квадратных метров.

Инцидент произошёл возле дома № 3, рассказал журналистам РИА Новости представитель экстренных служб города. В результате покрытие просело на двух полосах.

На место происшествия уже прибыли специалисты соответствующих служб.

Ранее в Москве в ДТП попала «Волга» с двумя школьницами 15 и 16 лет. Они пытались скрыться от сотрудников ГИБДД. Девочек подвозил мужчина. В ходе поездки он остановил автомобиль на Динамовской улице и вышел из него. В этот момент одна из пассажирок села за руль, заблокировала двери и угнала машину. Школьницы были в нетрезвом состоянии, писал NEWS.ru.

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