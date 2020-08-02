Дорога просела на проспекте Маршала Жукова в Москве

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Драка между бойцами ВДВ и сотрудниками Росгвадии произошла в московском парке Горького. Конфликт начался, когда один из празднующих солдат ударил росгвардейца.

По данным Telegram-канала Baza, нескольких нападавших задержали. Avtozak LIVE сообщает, что в драке участвовали срочники Росгвардии, а также сотрудники ОМОНа. Очевидец рассказал журналистам РИАМО, что перед инцидентом силовики начали задерживать...