Дорога просела на проспекте Маршала Жукова в Москве

Земляные работы привели к проседанию дорожного полотна на проспекте Маршала Жукова на западе Москвы. Общая площадь провала достигла пяти квадратных метров.
Инцидент произошёл возле дома № 3,
На место происшествия уже прибыли специалисты соответствующих служб.
Ранее в Москве в ДТП попала «Волга» с двумя школьницами 15 и 16 лет. Они пытались скрыться от сотрудников ГИБДД. Девочек подвозил мужчина. В ходе поездки он остановил автомобиль на Динамовской улице и вышел из него. В этот момент одна из пассажирок села за руль, заблокировала двери и угнала машину. Школьницы были в нетрезвом состоянии, писал NEWS.ru.
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