Дед Мороз и Снегурочка пострадали в ДТП в Сургуте

https://static.news.ru/photo/791515c2-4b9d-11eb-8887-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Две машины столкнулись в Сургуте. В результате аварии травмы получили пять человек, среди которых переодетые в Деда Мороза и Снегурочку взрослые, а также ребёнок.

Дед Мороз был за рулём автомобиля Lada Granta. По предварительным данным, он не уступил дорогу и врезался в Volkswagen, который двигался по встречной полосе.

В результате ЧП погибших нет. Всех пострадавших доставили в травматологию, передаёт «Югра ТВ».

Полицейские выясняют детали случившегося. Однако официального подтверждения этой информации в настоящий момент нет.

Ранее Министерство обороны Белоруссии сообщило, что военные страны заступили на боевое дежурство в костюмах Дедов Морозов. Им приказали поздравить жителей страны с Новым годом и вручить белорусам подарки.

До этого в столице Белоруссии задержали участников забега Дедов Морозов. На разгон мероприятия направили четыре автобуса силовиков. При этом были задержаны как минимум две участницы пробежки в костюмах Деда Мороза, писал NEWS.ru.