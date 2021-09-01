«Жест доброй воли»: политолог оценил финансовую помощь США Украине

Предоставление США $3 млрд для восстановления украинской экономики следует расценивать в качестве жеста доброй воли со стороны действующего американского президента Джозефа Байдена. Эта помощь является своего рода моральной компенсацией за слишком долгий перерыв в выдаче денежных средств в адрес Украины, сообщил NEWS.ru политолог и экономист Никита Масленников.

По его словам, украинский президент Владимир Зеленский продолжительное время просил западных партнёров предоставить очередную финансовую помощь стране. Однако добиться каких-либо существенных результатов в этом направлении удалось только в начале сентября с помощью прямого визита в Вашингтон.

Восстановление украинской экономики во многом будет зависеть от того, как на Украине распорядятся финансовой помощью США и Международного Валютного Фонда (МВФ). В любом случае этих средств окажется слишком мало для реализации планов по трансформации макроэкономики страны, заявленных Зеленским. Для понимая, стоимость такого перехода оценивается в $277 млрд. Так что помощь со стороны США не стоит сильно переоценивать, это всего лишь прагматичный сигнал, что Запад не бросит Украину в кризисной ситуации, — подчеркнул эксперт.

Помимо этого, политолог оценил состояние украинской экономики по итогам 30-летнего периода независимости страны. По его словам, государство до сих пор находится в состоянии серьёзной структурной разбалансировки.

Трансформация украинской экономики тормозится структурными проблемами. От старой советской модели развития власти страны давно отказались, однако по поводу новой концепции местные власти до сих пор не пришли к единому пониманию. Основные же экономические драйверы пока находятся в не согласованном между собой состоянии. В этом плане большее значение стоит предавать не единичной помощи США, а новой сессии МВФ, на которой осенью будет решаться предоставление очередного транша Украине, — заключил он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил план по трансформации украинской экономики на общую сумму $277 млрд. Сценарий подразумевает собой создание в стране более 80 новых проектов в различных отраслях. Их финансирование планируется произвести за счёт госбюджета, а также привлечения программ международной помощи, кредитов и инвестиций.