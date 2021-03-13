Земельные участки подорожали вблизи всех мегаполисов РФ

https://static.news.ru/photo/cc063740-848f-11eb-bc67-96000091f725_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Земельные участки для частной застройки выросли в цене за год вблизи всех крупных российских городов. Наибольшее повышение произошло в Ростовской (на 11,5%) и Свердловской (на 10,2%) областях, а также в Краснодарском крае (на 10,2%).

Наименьшее изменение цены отмечено в Пермском (2,8%) и Красноярском (3,8%) краях, сообщает «Российская газета». Издание отмечает, что самыми дорогими остались участки в Московской области. Сейчас они продаются по 371 тысяче рублей за сотку.

Увеличение цен эксперты объясняют ростом интереса к загородной недвижимости. При этом большинство россиян решило купить землю и построить жильё самостоятельно. Эксперты допускают дальнейшее подорожание участков, поэтому предполагают, что покупка россиянами земли в некоторых случаях носит и инвестиционный характер.

Ранее NEWS.ru сообщал, что председатель правительства РФ Михаил Мишустин утвердил постановление, упрощающее правила направления средств материнского капитала на улучшение жилищных условий. Теперь будет достаточно предоставить выписку из Росреестра о том, что земельный участок и построенный на нём дом находятся в собственности.