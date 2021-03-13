Земельные участки подорожали вблизи всех мегаполисов РФ

Земельные участки для частной застройки выросли в цене за год вблизи всех крупных российских городов. Наибольшее повышение произошло в Ростовской (на 11,5%) и Свердловской (на 10,2%) областях, а также в Краснодарском крае (на 10,2%).
Наименьшее изменение цены отмечено в Пермском (2,8%) и Красноярском (3,8%) краях,
Увеличение цен эксперты объясняют ростом интереса к загородной недвижимости. При этом большинство россиян решило купить землю и построить жильё самостоятельно. Эксперты допускают дальнейшее подорожание участков, поэтому предполагают, что покупка россиянами земли в некоторых случаях носит и инвестиционный характер.
Ранее NEWS.ru сообщал, что председатель правительства РФ Михаил Мишустин утвердил постановление, упрощающее правила направления средств материнского капитала на улучшение жилищных условий. Теперь будет достаточно предоставить выписку из Росреестра о том, что земельный участок и построенный на нём дом находятся в собственности.