Застройщики заявили, что не готовы отвечать за мигрантов вне работы

https://static.news.ru/photo/496dbe44-d5ac-11ea-a669-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Застройщики не готовы взять на себя ответственность за действия иностранных сотрудников в нерабочее время.

Ранее зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выразил обеспокоенность тем, что из-за пандемии коронавируса около 40% мигрантов остались без работы. При этом мигранты оказались без средств к существованию, что может негативно сказаться на показателях преступности. Он добавил, что необходимо рассмотреть возможность возложить на работодателей полную ответственность за действия гастарбайтеров.

Сами работодатели не в восторге от такой перспективы, сообщает РИА Новости. По их мнению, у них нет для этого правовых оснований.

Мы готовы нести ответственность за любого сотрудника во время рабочего времени и не вправе контролировать его действия вне работы, — цитирует агентство управляющего партнёра компании «Векторстройфинанс» Андрея Колочинского.

С ним согласился директор по персоналу компании «Главстрой» Антон Зейбель. Колочинский также добавил, что идея ограничить въезд мигрантам в Россию может привести к нехватке рабочих рук.

По разным оценкам, в России сейчас находятся от 12 до 15 млн мигрантов, это примерно 8–10% от 146-миллионного населения страны. На фоне экономического спада, вызванного пандемией коронавируса, и вынужденной остановки целого ряда предприятий значительное их число осталось без работы.

Ранее директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов заявил, что сложившаяся ситуация опасна ростом правонарушений. Он предложил МВД, Госдуме и Совету Федерации усилить ответственность мигрантов за совершение преступлений.

Как писал NEWS.ru, по данным замсекретаря Совбеза Александра Гребёнкина, иностранными гражданами и лицами без гражданства на территории России только за четыре месяца 2020 года совершено около 12,3 тысячи преступлений.