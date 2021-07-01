Крупнейшие IT-компании мира обязали открыть филиалы в России

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому крупные зарубежные IT-компании должны открывать филиалы в России. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Речь идёт об интернет-ресурсах, ежедневная аудитория которых превышает 500 тысяч российских пользователей. Все они будут обязаны с 1 января 2022 года создать представительства в России.

Кроме того, вводится ряд мер принуждения IT-компаний к выполнению законодательства РФ. В качестве крайней меры предусмотрена возможность блокировки ресурса-нарушителя.

В предварительный перечень таких интернет-ресурсов попали соцсети Facebook, Instagram, TikTok и Twitter, видеохостинги YouTube и Twitch.tv, мессенджеры WhatsApp, Telegram и Viber, почтовый сервис Gmail, поисковики Google и Bing.com, провайдеры хостинга Amazon, Digital Ocean, Cloudflare и GoDaddy, онлайн-магазины Aliexpress.com, Ikea.com и Iherb.com, а также Wikipedia.org.

Ранее сообщалось, что в проект закона внесут «меры понуждения» для компаний, которые решат проигнорировать требования. В частности, нарушение нормы может повлечь введение запрета на рекламу ресурса, а также на сбор и передачу за рубеж персональных данных.