Запасы нефти в США за неделю выросли на 5,7 млн баррелей

Управления по энергетической информации (EIA) США опубликовал доклад, в котором говорится, что коммерческие запасы нефти в стране за неделю увеличились на 5,7 млн.
Сейчас в запас находится примерно 538,1 млн баррелей. Без учёта стратегического резерва. А неделей ранее запасы снизились на 2,1 млн баррелей (до 532,3 млн баррелей),
Как писал NEWS.ru, Минэнерго США повысило прогноз стоимости нефти марки Brent в 2020 году на 11,4%, до $38,02 за баррель. Это следует из отчёта управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США.
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