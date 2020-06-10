Запасы нефти в США за неделю выросли на 5,7 млн баррелей

https://static.news.ru/photo/ea76a696-ab42-11ea-8b9c-fa163e074e61_660.jpg Фото: DanitaDelimont.com/Global Look Press

Управления по энергетической информации (EIA) США опубликовал доклад, в котором говорится, что коммерческие запасы нефти в стране за неделю увеличились на 5,7 млн.

Сейчас в запас находится примерно 538,1 млн баррелей. Без учёта стратегического резерва. А неделей ранее запасы снизились на 2,1 млн баррелей (до 532,3 млн баррелей), пишет RNS.

Как писал NEWS.ru, Минэнерго США повысило прогноз стоимости нефти марки Brent в 2020 году на 11,4%, до $38,02 за баррель. Это следует из отчёта управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США.