Заммэра: экономика Москвы к июлю вернётся на докризисные показатели

Столичная экономика вернётся на докризисные показатели, которые были перед вводом ограничений из-за коронавируса, уже к июлю. Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.
Думаю, что к июлю месяцу мы должны выйти на те значения, которые мы наблюдали в марте месяце — до введения ограничений, — сказал Ефимов в эфире телеканала «Россия 24».
Однако, продолжил чиновник, есть сферы, которые не смогут, учитывая ограничения Роспотребнадзора, «физически выйти в прежние объемы». Он подчеркнул, что речь идёт об общественном питании. Однако, заверил Ефимов, «они не сильно пострадают».
Как писал NEWS.ru, ранее Власти Москвы рассказали, как приняли решение о снятии ограничений.
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