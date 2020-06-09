Заммэра: экономика Москвы к июлю вернётся на докризисные показатели

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Столичная экономика вернётся на докризисные показатели, которые были перед вводом ограничений из-за коронавируса, уже к июлю. Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.





Думаю, что к июлю месяцу мы должны выйти на те значения, которые мы наблюдали в марте месяце — до введения ограничений, — сказал Ефимов в эфире телеканала «Россия 24».

Однако, продолжил чиновник, есть сферы, которые не смогут, учитывая ограничения Роспотребнадзора, «физически выйти в прежние объемы». Он подчеркнул, что речь идёт об общественном питании. Однако, заверил Ефимов, «они не сильно пострадают».

Как писал NEWS.ru, ранее Власти Москвы рассказали, как приняли решение о снятии ограничений.