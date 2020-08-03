Юрист рассказала, какие выплаты положены родителям заболевшего ребёнка

https://static.news.ru/photo/a48c58c4-d5c2-11ea-bdc9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Michaela Begsteiger/imageBROKER.com/Global Look Press

Выплата больничного по уходу за ребёнком имеет свои нюансы, о которых рассказала завкафедрой трудового права и права соцобеспечения ВШЭ Марина Буянова.

По её словам, всё зависит от возраста ребёнка: если малышу нет семи лет, пособие по временной нетрудоспособности выплачивается одному из родителей в течение всего периода болезни, если ребенку от семи до 15 лет — 60 дней и не больше 60 в году, а от 15 до 18 лет — не больше 45 дней в году. Сумма при этом зависит от трудового страхового стажа.

Если стаж до пяти лет, то 60%, от пяти до восьми — 80%, от восьми и дальше — 100% среднего заработка, — пояснила Буянова в интервью Пятому каналу.

Кроме того, при тяжёлых заболеваниях, таких, как ВИЧ или онкология страховая компания оплатит родителям 75 дней в году каждому. В сумме это даёт 150 дней.

Буянова добавила, что никаких документов и справок предоставлять никуда не нужно. Основанием для выплат служит предоставленный на работу выписанный лечащим врачом больничный лист.

Ранее, как писал NEWS.ru, Федерация независимых профсоюзов России предложила увеличить размер пособия по безработице до прожиточного минимума в регионе. При этом максимальная выплата, согласно инициативе, должна достигать средней зарплаты.

Предложения направлены в Министерство труда и социальной защиты. Там уже заявили, что пособие не должно стать заменой зарплате.