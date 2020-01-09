Россельхознадзор временно запретил ввоз рыбы и морепродуктов из Китая в Россию.
Такое решение ведомство приняло после масштабной проверки предприятий в КНР. По её итогам был сделан вывод, что продукция ядовита.
В частности, были проверены партии угря, форели, осетра, креветок и смесей морепродуктов. Специалисты обнаружили в них опасные для здоровья тяжёлые металлы, в том числе мышьяк и ртуть. Временный запрет начинает действовать 9 января, передаёт
Ранее NEWS.ru писал о том, что стало причиной вспышки пневмонии в городе Ухань провинции Хубэй в Центральном Китае. Возбудителем пневмонии, по данным эпидемиологов, стал новый вид коронавируса. Об этом
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