https://static.news.ru/photo/b9f5518a-32ec-11ea-8fff-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Россельхознадзор временно запретил ввоз рыбы и морепродуктов из Китая в Россию.

Такое решение ведомство приняло после масштабной проверки предприятий в КНР. По её итогам был сделан вывод, что продукция ядовита.

В частности, были проверены партии угря, форели, осетра, креветок и смесей морепродуктов. Специалисты обнаружили в них опасные для здоровья тяжёлые металлы, в том числе мышьяк и ртуть. Временный запрет начинает действовать 9 января, передаёт РЕН ТВ .