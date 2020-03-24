Российское правительство отчиталось о составе и объёме предпринимаемых мер по борьбе с распространением новой вирусной инфекции. Выделенных из федерального бюджета дополнительных средств в размере 300 млрд рублей, скорее всего, окажется недостаточно. Общий ущерб по итогам года может достигнуть 1 трлн рублей.

Впервые выявленный в России в конце января вирус нового типа всего за первые 50 дней успел нанести значительный вред нашей экономике. Этот ущерб можно разделить на два типа: прямой (расходы правительства на борьбу с распространением коронавируса) и косвенный.

Профилактика. Неравная борьба

Пока в России по состоянию на 25 марта выявлено 658 заболевших в 55 регионах страны. 19 марта в Москве скончалась первая пациентка с коронавирусом — у неё была тяжёлая форма пневмонии, но причиной смерти стал тромб.

При этом на меры по борьбе с эпидемией уже тратится около 300 млрд рублей из федерального бюджета, это чуть менее 0,3% ВВП. Источником этих средств станет резервный фонд правительства, в котором хранятся деньги на экстренный случай. За счёт данных ресурсов границы страны были усилены тепловизорным оборудованием. Для выявления заболевших разработаны диагностические тесты, которыми проверяют прибывающих на территорию страны граждан, а также тех, кто предположительно контактировал с заболевшими. Создан запас в 700 тыс. тестов.

В дополнение к 40 тыс. аппаратам искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ), 124 аппаратам экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО) будет дополнительно приобретено ещё свыше 500 аппаратов, включая 17 устройств ЭКМО. Кроме того, медработники, которые борются с коронавирусом, получат денежную выплату в качестве материального стимулирования.

Bernd Wüstneck/dpa/Global Look Press

Российская программа поддержки в целом соответствует мировой практике. Василиса Баранова старший аналитик группы суверенных рейтингов и макроэкономического анализа АКРА старший аналитик группы суверенных рейтингов и макроэкономического анализа АКРА

При этом понятно, что все дополнительные расходы на дезинфекцию, выявление заражённых коронавирусом и их лечение, которые несут ведомства и службы, не приведут к дефициту их бюджетов — они уже заложены в бюджете, но не тратились в прошлые годы по причине отсутствия массовых эпидемий, отмечает старший экономист «Эксперт РА» Антон Табах. К тому же в России пока ещё нет настоящей эпидемии — есть её реальная угроза, именно поэтому большинство принимаемых мер — профилактические, а участники рынка страхования продолжают спокойно работать.

В настоящее время каких-то изменений в количестве обращающихся за страховым возмещением по страхованиям жизни нет. Специальных мер в связи с пандемией коронавируса в мире страховые компании не принимают, так как для РФ данное заболевание не носит массового характера. Виктор Дубровин вице-президент Всероссийского союза страховщиков вице-президент Всероссийского союза страховщиков

Каких-либо изменений в порядке и объёме помощи по медицинской страховке нет, кроме случаев, непосредственно связанных с диагностированием или подозрением на коронавирус. В этом случае государством принимаются специальные меры по лечению.

Экономика коронавируса

К несчастью, прямым воздействием на экономику в виде трат на дополнительные меры по предотвращению распространения коронавируса эта эпидемия не ограничится. Самые большие потери будет трудно посчитать. Речь идёт о потерях от прекратившихся перевозок, на что обратил внимание министр финансов Антон Силуанов, ущербе, который несут владельцы кафе и ресторанов, лишившиеся своих посетителей, потерях туркомпаний, столкнувшихся с отменой турпоездок, и организаторов массовых культурных и образовательных мероприятий и так далее.

Uwe Anspach/dpa/Global Look Press

Пока неясно, какое влияние окажет борьба с коронавирусом на реальное производство и какие отрасли понесут наибольшие убытки и смогут ли доходы бизнесов, которые заработают на вирусе, компенсировать экономике и бюджетам потери остальных предпринимателей.

Основную проблему и риск для бюджетов составляют не расходы как таковые, а убытки от снижения экономической активности и налоговых поступлений, а также расходы на поддержку затронутых отраслей. Пока была заявлена программа поддержки на 300 млрд рублей, что крайне мало, и, скорее всего, расходы будут не менее 1 трлн рублей в течение года. Антон Табах старший экономист «Эксперт РА» старший экономист «Эксперт РА»

По его словам, наиболее затронуты будут туристические регионы, а также Москва и Санкт-Петербург — там расходы могут составить ещё несколько сотен миллиардов рублей. С ним согласна и Василиса Баранова — налоговые каникулы, объявленные российским правительством для наиболее уязвимых в текущей ситуации отраслей, будут стоить около 0,1% ВВП в квартал. Согласно её подсчётам, потери по итогам года составят 0,7% ВВП.

В то же время прямые расходы составляют как небольшую часть всего ущерба от пандемии в нашей стране, так и по сравнению с тратами в других странах.

Из-за кризиса, развивающегося сейчас, правительства разных стран направляют дополнительные средства на поддержку наиболее пострадавших отраслей и поддержку доходов населения, — замечает Василиса Баранова.

Пока что объявленные расходы или обсуждаемые меры поддержки государством, связанные с коронавирусом, составляют от 0,7 до 4,7% ВВП для таких стран, как США, Великобритания, Япония, Италия и Швейцария.

Коронавирус и доходы населения

Но, похоже, что основной удар от борьбы с коронавирусом примет на себя население. Уже сейчас понятно, что россиянам, чьи доходы растут лишь в рамках статистической погрешности, придётся раскошелиться на борьбу с коронавирусом. Кроме непосредственных расходов на лекарства и средства защиты, население уже потратилось на необязательное пополнение запасов. Опустошать полки магазинов россиян сподвигли панические настроения, вызванные как страхом повышения цен, так и ожиданием возможных перебоев с поставками продуктов питания и изделий первой необходимости.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Относительную поддержку россиянам может оказать карантин и новые подходы к организации труда — многие компании перевели административный персонал на удалённую работу. Аналитики международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza считают, что граждане России даже смогут сэкономить в такой ситуации. Среднестатистический россиянин на условном «карантине» из-за коронавируса сможет снизить свои расходы примерно на 30%, а москвичи ещё существеннее — примерно на 45%. Это может быть возможным для человека, который работает из дома — не пользуется транспортом, не ходит в кафе и рестораны и не посещает развлекательные и культурные мероприятия. В зависимости от региона проживания такой человек в среднем сможет сэкономить от 1,7 тыс. до 17,8 тыс. рублей.

Таким образом, остаётся только надеяться, что правительству в ближайшее время удастся остановить как распространение коронавирусной инфекции, так и панические настроения и ущерб для экономики. Пока новый вирус не сильно навредил экономике, и компании боятся не его. Риски общие для всех — снижение деловой и потребительской активности, различные ограничительные меры (не всегда прогнозируемые), колебание курса национальной валюты, волатильность на рынке ценных бумаг.

Над текстом работала Любовь Маврина.