Власти Москвы проследят за экономической ситуацией в городе в нерабочие дни

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Миллиардер Олег Дерипаска вновь призвал финансовые власти страны обратить внимание на растущий рынок криптовалют. По его словам, Минфин США уже давно инвестирует в развитие этого рынка, осознав, что неподконтрольные цифровые платежи способны свести на нет эффективность санкций и даже обрушить доллар. Об этом олигарх написал в своём Telegram-канале.

Ссылаясь на обзор санкций 2021 года, выпущенный Минфином США, миллиардер отмечает, что растущие возможности финансовых технологий, в том числе основанных на криптовалюте и альтернативных системах расчёта, создают серьёзную угрозу для...