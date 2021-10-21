Власти Москвы проследят за экономической ситуацией в городе в нерабочие дни

Власти Москвы будут следить за экономической ситуацией после введения нерабочих дней и при необходимости будут принимать дополнительные меры поддержки бизнеса. Уже сейчас работают как городские, так и федеральные программы его поддержки. Об этом сообщил руководитель столичного департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов, которого цитирует РИА Новости.
По словам чиновника, все меры поддержки
Совместно с бизнесом, в диалоге, будем принимать решения о введении каких-то дополнительных мер поддержки, — сказал Пуртов, отвечая на вопрос, планируется ли дополнительная помощь бизнесу в связи с введением нерабочих дней.
Ранее сообщалось, что мэр Москвы Сергей Собянин вводит в столице дополнительные меры по борьбе с коронавирусом. В период с 28 октября по 7 ноября закроются непродовольственные магазины, предприятия сферы услуг, салоны красоты, фитнес-клубы, бассейны. Кафе и рестораны смогут работать только навынос. Приостанавливается также приём граждан в центрах «Мои документы» и представительствах органов власти. Предоставление государственных услуг в электронном виде полностью сохранится. Открытыми останутся продуктовые магазины и аптеки, также не будет ограничена продажа товаров с доставкой.