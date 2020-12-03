Венгрию назвали газовым «пропуском» РФ на юго-восток Европы

https://static.news.ru/photo/10dfd0e0-355f-11eb-bf72-fa163e074e61_660.jpg Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Договорённость РФ и Венгрии о совместной работе в топливно-энергетической сфере обеспечит сторонам взаимовыгодные условия, считает ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович.

При этом факт того, что Москва и Киев рискуют не достигнуть соглашения о газовой переправе в Евросоюз, на ситуацию никак не повлияет — транзиту быть, и Венгрия может стать для РФ своеобразным газовым пропуском на юго-восток Европы. Кремль собирается начать поставки голубого топлива в страну до конца 2020-го.

По факту Венгрия — страна, куда можно поставлять ресурс с севера и с юга, за счёт чего она становится очень ценной для Российской Федерации. <...> Легко может возникнуть ситуация, когда Россия больше не будет поставлять газ на Европейский континент через Украину, — цитирует эксперта портал «Экономика сегодня».

Аналитик добавил, что политическую элиту Венгрии представляет глава кабмина страны Виктор Орбан. Его взгляды на сотрудничество схожи с позицией президента России Владимира Путина, что способствует налаживанию энергетически-стратегического партнёрства.

Украина 1 декабря стала экспортёром газа, но только на один день. Об этом рассказал глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон. Он пояснил, что в страну было ввезено 4,57 млн кубометров топлива из Венгрии и Словакии, а вывезено при этом — 5,4 млн кубометров. Газ предназначался для Венгрии и Польши. Бизнесмен также уточнил, что речь идёт о газе для различных целей и собственников.

Ранее NEWS.ru писал, что Киеву предрёк роль экспортёра газа министр энергетики США Рик Перри. По его словам, росту объёма поставок газа, а также коммерческой активности будет способствовать увеличение доступа поставщиков к газохранилищам Незалежной. Он также отметил, что Вашингтон поддерживает усилия Украины и Польши по поддержанию региональной энергетической безопасности.