ВБ выделит Индии на борьбу с коронавирусом $1 млрд

https://static.news.ru/photo/f077c22e-755e-11ea-9b28-fa163e074e61_660.jpg Фото: Prabhat Kumar Verma/Keystone Press Agency/GlobalLookPress

Всемирный банк (ВБ) выделит $1 млрд Индии в качестве чрезвычайной финансовой помощи, направленной на борьбу с коронавирусной инфекцией в стране.

Это крупнейшая в истории поддержка сектора здравоохранения в Индии со стороны Всемирного банка. <..> Проект позволит правительству Индии немедленно активизировать усилия по ограничению передачи инфекции от человека к человеку, в том числе снижению заражения на местах, по сдерживанию развития эпидемии, — привели сообщение ВБ в ТАСС.

Отмечается, что деньги также пойдут на укрепление системы здравоохранения в Индии в целом.

В общей сложности, за 2 апреля, Всемирный банк одобрил финансовую поддержку разным странам в размере $1,9 млрд.

Ранее NEWS.ru сообщал о том, что Международный валютный фонд получил более 80 запросов от разных государств о предоставлении финансовой помощи для борьбы с пандемией коронавируса. Общая сумма запросов — около $20 млрд.