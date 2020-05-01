В Забайкалье открыли завод по производству биотоплива из отходов

https://static.news.ru/photo/8bfd03c4-8b8c-11ea-acf2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Thomas Frey/dpa/Global Look Press

Завод по производству биотоплива из отходов деревоперерабатывающих производств запустили в Забайкалье. Он будет производить почти 11 тысяч тонн пеллет в год.

Проект ориентирован на улучшение экологической ситуации в регионе. Его реализует группа «Инновация», которая вошла в число якорных резидентов созданной почти год назад территории опережающего развития (ТОР) «Забайкалье».

Во-первых, мы перерабатываем отходы лесопромышленных предприятий, которые сейчас чаще всего никак не утилизируются. А во-вторых, использование пеллет в качестве топлива позволяет сократить выбросы вредных веществ, — приводит слова директора группы «Инновация» Леонида Кузьмицкого Корпорация развития Дальнего Востока.

Правительство Забайкальского края уточняет, что в строительство пеллетного завода, которое было начато в сентябре 2019 года, вложено больше 60 млн рублей. Он будет перерабатывать 80 тыс. кубометров отходов.

Продукция завода будет направляться на внутренний рынок. Также у компании существуют конкретные планы по продажам в Южной Корее и Японии.

Как писал NEWS.ru, кабмин РФ одобрил строительство и реконструкцию 850 объектов «мусорной» инфраструктуры в рамках проекта федеральной схемы по обращению с отходами. Согласно документу, интерактивная карта с маршрутами движения ТКО, источниками образования отходов и объектами инфраструктуры уже была представлена ППК «Российский экологический оператор».