В ВШЭ рассказали, что тормозит рост доходов россиян

Рост доходов в так называемом некорпоративном секторе экономики сильно отстаёт от доходов работников организаций и населения в целом. Если в среднем реальные доходы населения уже по итогам первого полугодия 2021 года почти достигли доковидного уровня, а по итогам третьего квартала превысили его, то доходы индивидуальных предпринимателей, самозанятых и занятых неформально оказались на 18% ниже, чем за второй квартал 2019 года. Это снижает и общий уровень реальных доходов населения, пишут эксперты НИУ ВШЭ в докладе «Мониторинг социально-экономического положения и социального самочувствия населения: три квартала 2021 года». Данные доклада приводит РБК.

По данным доклада, по итогам третьего квартала этого года реальные доходы россиян выросли на 8,1% по сравнению с тем же кварталом 2020 года. За девять месяцев 2021 года рост составил 4,1% к тому же периоду годовой давности. По словам экспертов, это было связано с масштабными единовременными выплатами семьям с детьми и пенсионерам. Вместе с тем в некорпоративном секторе средний трудовой доход составил только 82% от уровня второго квартала 2019 года.

Как заявил директор Центра трудовых исследований ВШЭ Владимир Гимпельсон, в корпоративном сегменте занято 32 млн человек, тогда как в «слабо видимом» секторе рынка труда, по которому нет официальной статистики, — около 40 млн человек, или чуть больше половины всей рабочей силы. Профессор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов отмечает, что занятость в малом бизнесе сосредоточена в основном в секторе услуг, от которых многие граждане отказываются ввиду санитарно-эпидемиологических ограничений. Именно это ведёт к падению уровня доходов. В то же время корпоративный сектор получает стабильные заказы от государства или иностранных партнёров и оказывается менее чувствителен к последствиям пандемии.

Ранее авторы этого же доклада заявили, что публикуемые Росстатом оценки вызывают ряд вопросов. Так, во II квартале 2021 года бедные в РФ составляли 12,1% общей численности населения, что ниже, чем за аналогичный период 2019-го (12,9%). Эксперты отмечают, что позитивная динамика была обусловлена главным образом социальными выплатами, исключившими многих получателей из бедных слоёв населения. Кроме того, увеличилась дифференциация доходов между наиболее и наименее обеспеченными представителями населения.