В США определили компании, которым грозят санкции за «Северный поток — 2»

Администрация Белого дома полагает, что санкций против компаний, владеющих судами, которые задействованы в проекте «Северный поток — 2», хватит для задержки строительства газопровода, сообщает Politico.
Издание
Санкционный удар планируется нанести по четырём российским судам и четырём связанным с ними компаниям. Их названия не приводятся. Подробнее об инициативе станет известно, когда соответствующий отчёт Госдепа попадёт в конгресс. Это должно произойти 19 мая, хотя не значит, что документ обнародуют в тот же день, подчёркивает Politico.
Также издание уточняет, что инициатива об отказе ограничить оператора «Северного потока — 2» уже вызвала критику у многих членов конгресса. Там по-прежнему выступают за введение жёстких санкций в отношении участников строительства проекта.
Ранее стало известно, что отказ от санкций против компании — оператора газопровода «Северный поток — 2» Nord Stream 2 AG и его главы Маттиаса Варнига будет объяснён «национальными интересами» США, сообщил портал Axios. При этом Госдеп готовится представить конгрессу отчёт с перечислением организаций, строящих газопровод и поэтому «заслуживающих» санкции.