В США определили компании, которым грозят санкции за «Северный поток — 2»

https://static.news.ru/photo/bceef48e-b844-11eb-9e86-96000091f725_660.jpg Фото: Jens Büttner/dpa/Global Look Press

Администрация Белого дома полагает, что санкций против компаний, владеющих судами, которые задействованы в проекте «Северный поток — 2», хватит для задержки строительства газопровода, сообщает Politico.

Издание отмечает , что через свои источники получило подтверждение информации портала Axios об отказе Белого дома вводить санкции в отношении оператора газопровода Nord Stream 2 AG и его исполнительного директора Маттиаса Варнига.

Санкционный удар планируется нанести по четырём российским судам и четырём связанным с ними компаниям. Их названия не приводятся. Подробнее об инициативе станет известно, когда соответствующий отчёт Госдепа попадёт в конгресс. Это должно произойти 19 мая, хотя не значит, что документ обнародуют в тот же день, подчёркивает Politico.

Также издание уточняет, что инициатива об отказе ограничить оператора «Северного потока — 2» уже вызвала критику у многих членов конгресса. Там по-прежнему выступают за введение жёстких санкций в отношении участников строительства проекта.

Ранее стало известно, что отказ от санкций против компании — оператора газопровода «Северный поток — 2» Nord Stream 2 AG и его главы Маттиаса Варнига будет объяснён «национальными интересами» США, сообщил портал Axios. При этом Госдеп готовится представить конгрессу отчёт с перечислением организаций, строящих газопровод и поэтому «заслуживающих» санкции.