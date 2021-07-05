В Саудовской Аравии заявили о необходимости продлить сделку ОПЕК+

Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман заявил, что государство считает необходимым продление до конца следующего года соглашения по сокращению добычи нефти для стран — участниц ОПЕК+. Об этом сообщает Bloomberg.



По его словам, в противном случае добыча нефти не будет расти в августе и до конца года, а это может значительно повысить цены на нефть.

Мы должны продлить сделку, — произнёс министр.

Объединённые Арабские Эмираты же выразили противоположную точку зрения. По словам министра энергетики ОАЭ Сухайля аль-Мазруи, страна выступает против продления, если ей не позволят увеличить базовый уровень, от которого отсчитываются квоты.

Ранее сообщалось, что к 2022 году стоимость нефти Brent по ряду причин может вырасти до $100 за баррель. Речь идёт об увеличении мобильности граждан после проведения массовой вакцинации, наращивании пробега автомобиля из-за удалённой занятости людей и престижности личной машины.