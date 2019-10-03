46 734 россиянина признаны с начала 2019 года банкротами. Это на 53,9% больше, чем за тот же период прошлого года.
Наибольшее число судебных решений о личном банкротстве пришлось на Калмыкию, Пензенскую и Вологодскую области,
Россияне получили возможность признавать себя банкротами с октября 2015 года. Для получения такого статуса необходимо выполнение сразу нескольких условий: сумма долга должна превышать 500 тысяч рублей, а выплаты должны быть просрочены более чем на три месяца.
Ранее News.ru писал о законопроекте, который предусматривает снятие обязанности с банкротов платить штрафы за нарушение ПДД.
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