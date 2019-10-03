https://static.news.ru/photo/cb1f6b5c-e5ef-11e9-9495-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

46 734 россиянина признаны с начала 2019 года банкротами. Это на 53,9% больше, чем за тот же период прошлого года.

Наибольшее число судебных решений о личном банкротстве пришлось на Калмыкию, Пензенскую и Вологодскую области, следует из материалов «Федресурса» (Единого федерального реестра сведений о банкротстве). Всего за четырёхлетнее существование процедуры ею воспользовались почти 141 000 граждан.

Россияне получили возможность признавать себя банкротами с октября 2015 года. Для получения такого статуса необходимо выполнение сразу нескольких условий: сумма долга должна превышать 500 тысяч рублей, а выплаты должны быть просрочены более чем на три месяца.

Ранее News.ru писал о законопроекте, который предусматривает снятие обязанности с банкротов платить штрафы за нарушение ПДД.