https://static.news.ru/photo/88a7ad64-e8e9-11e9-a8a3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

В России стандартизацией и оценкой соответствия в нефтегазовом комплексе будет заниматься некоммерческая организация, которую создадут «Газпром», «Газпром нефть» и «Сибур».

Соответствующее соглашение к меморандуму о намерениях компании подписали на IV Петербургском международном газовом форуме. В соответствии с допсоглашением, к участникам меморандума присоединилась «Татнефть», передаёт REGNUM .

Ранее, как писал News.ru, президент Владимир Путин потребовал ввести мораторий на новые варианты государственной поддержки разработки нефтяных месторождений. Он будет действовать, пока правительство не завершит инвентаризацию имеющихся запасов.