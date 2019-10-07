В России стандартизацией и оценкой соответствия в нефтегазовом комплексе будет заниматься некоммерческая организация, которую создадут «Газпром», «Газпром нефть» и «Сибур».
Соответствующее соглашение к меморандуму о намерениях компании подписали на IV Петербургском международном газовом форуме. В соответствии с допсоглашением, к участникам меморандума присоединилась «Татнефть», передаёт
Ранее, как писал News.ru, президент Владимир Путин потребовал ввести мораторий на новые варианты государственной поддержки разработки нефтяных месторождений. Он будет действовать, пока правительство не завершит инвентаризацию имеющихся запасов.
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