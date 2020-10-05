В России могут пересмотреть бюджет из-за второй волны коронавируса

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Бюджет на 2021 год может быть пересмотрен уже в первом квартале будущего года. Такое мнение высказал председатель Счётной палаты России на парламентских слушаниях по проекту бюджета на 2021-2023 годы.

Бюджет основывается на макропрогнозе, согласно которому в 2021 году ожидается восстановительный рост. Прогноз не учитывает вторую волну коронавируса, которая, по сути, к сожалению, началась. Падение ВВП этого года всё-таки будет больше, чем по официальному прогнозу — где-то от 4 до 5% ВВП. Сейчас точных оценок ещё не сделано. Понятно, что зима и первый квартал будут сложными для экономического роста, и показатели на следующий год тоже могут быть скорректированы, — рассказал руководитель ведомства.

Что касается показателей роста ВВП свыше 3% в последующие годы, Кудрин считает их излишне оптимистичными по двум причинам. С одной стороны, Россия находится в историческом периоде очень низких темпов экономического роста (менее 1% ВВП с 2013 по 2019 года), а с другой — необходимы структурные реформы.

Глава Счётной палаты напомнил, что правительство утвердило Общенациональный план действий. Однако пока сделано недостаточно для раскрытия возможностей экономики. Необходимо, по мнению Кудрина, создать стимулы для роста доли инновационного производства, повышения качества образования, а также дать регионам больше самостоятельности.

Сегодня не только Антон Германович Силуанов, но и всё правительство, представляя бюджет, должно ответить на вопрос, как в результате вот этих структурных мер мы увеличим темп роста. Не только деньгами, не только денежно-кредитной политикой, а вот этими конкретными шагами на раскрытие возможностей экономики, — подчеркнул Кудрин.

В то же время изменения фискальной политики, которые в 2021 году принесут в бюджет 590 млрд рублей, глава ведомства считает несвоевременным. По его мнению, здесь можно было больше сманеврировать резервами для того, чтобы отложить на более поздний период такие налоговые увеличения.

Также Кудрин предлагает направить резервы на расходные статьи бюджета. Они сократятся с 22,2% ВВП в 2020 году до 17,8% к 2023-му.

По 2021 году у нас объём расходов будет на 270 млрд рублей ниже, чем по докризисному плану, на 2022 год — на 0,5 трлн рублей. Мы не будем соответствовать тем планам, которые были до кризиса. Мне кажется, можно было бы осуществлять манёвр ресурсами, резервами для того, чтобы поддерживать 2021-2022 годы в большем объёме. Возможно, уже при подготовке бюджета следующего года можно будет вернуться к этим вопросам на 2022-2023 годы, — считает Глава Счётной палаты.

Он отметил сокращение к ВВП расходов на такие важные для экономики страны отрасли как образование и здравоохранение и призвал не допускать этого.

Ранее глава Счётной палаты РФ Алексей Кудрин заявил, что России не удалось избежать второй волны коронавируса, из-за чего снизится активность некоторых отраслей в экономике. По его словам, снизят активность отдельные предприятия, особенно сфера услуг, пищевой сектор, писал NEWS.ru.