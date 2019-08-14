В Росрыболовстве дали ответ на предложение вице-премьера Юрия Трутнева наказать руководство ведомства за невыполнение президентского поручения о строительстве краболовного флота.
В организации отметили, что проекты актов, которые необходимы для выполнения программы предоставления инвестиционных квот на строительство судов, проходят согласительные процедуры в кабмине. Окончательное решение будет приниматься именно правительством, а не Росрыболовством, сообщает
Ранее Трутнев заявил, что Росрыболовство не справляется с поручением главы государства по крабовому флоту и тем самым срывает ускоренное развитие Дальнего Востока. Как пиал News.ru, вице-премьер обещал направить предложение о наказании руководства ведомства главе Минсельхоза Дмитрию Патрушеву.