https://static.news.ru/photo/577337f2-bea7-11e9-b2a7-fa163e074e61_660.jpg Юрий Трутнев Фото: Сергей Булкин/News.ru

В Росрыболовстве дали ответ на предложение вице-премьера Юрия Трутнева наказать руководство ведомства за невыполнение президентского поручения о строительстве краболовного флота.

В организации отметили, что проекты актов, которые необходимы для выполнения программы предоставления инвестиционных квот на строительство судов, проходят согласительные процедуры в кабмине. Окончательное решение будет приниматься именно правительством, а не Росрыболовством, сообщает RNS .

Ранее Трутнев заявил, что Росрыболовство не справляется с поручением главы государства по крабовому флоту и тем самым срывает ускоренное развитие Дальнего Востока. Как пиал News.ru, вице-премьер обещал направить предложение о наказании руководства ведомства главе Минсельхоза Дмитрию Патрушеву.