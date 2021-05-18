В работе Colonial Pipeline вновь произошли сбои

https://static.news.ru/photo/76bdff62-b7fb-11eb-8309-96000091f725_660.jpg Фото: facebook.com/ColPipe

Крупнейший оператор трубопроводов в США Colonial Pipeline вновь зафиксировал перебои в связи. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на компанию.

Как уточняется, проблемы возникли в работе сети, которая позволяет клиентам вводить и обновлять заявки. Пока неизвестно, когда неполадки будут устранены, однако компания работает над восстановлением обслуживания.

7 мая компания Colonial Pipeline заявила о кибератаке на свои системы с использованием вируса-вымогателя. Хакеры получили доступ к 100 Гб данных. Произошедшая атака отразилась на транспортировке бензина.

10 мая стало известно, что из-за совершённой кибератаки американский Минтранс объявил режим чрезвычайной ситуации в нескольких штатах, туда поручено обеспечить немедленную транспортировку бензина и других видов топлива. Режим ЧП введён на 30 дней и может быть продлён.

Хакеры, совершившие кибератаку на системы трубопроводного оператора США Colonial Pipeline, могут быть связаны с Россией, сообщил ранее телеканал CNN. Утверждается, что атаку якобы провела группа хакеров DarkSide, она обычно атакует страны, в которых не говорят по-русски.