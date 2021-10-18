Белоусов назвал стоимость энергоперехода в России

Первый вице-премьер России Андрей Белоусов заявил, что перевод российской экономики на более экологичные источники энергии обойдётся России примерно в 90 трлн рублей и будет длиться 28 лет. Вместе с тем глобальный энергопереход уже начался и ожидать отказа от него не следует. Об этом зампред правительства заявил в интервью «Коммерсанту».
Белоусов
Спрос на водород колоссальный, уже сейчас это порядка 120 млн тонн в год. По нашим оценкам, можем занять на 20-летнем горизонте более 20% мирового рынка водорода, — заявил вице-премьер.
Ранее директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов заявил, что планы Минфина по ускорению темпов перехода российской энергетики на возобновляемые источники совершенно не учитывают географические и климатические особенности страны. По его словам, ускоренный энергопереход станет для национальной экономики катастрофой, а опыт европейских стран, в частности Великобритании, говорит о не самой эффективной работе возобновляемых источников энергии.