В Москве начался приём заявок на участие в акселераторе рестораторов

https://static.news.ru/photo/49f548ca-acab-11ea-b6ee-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Столичные власти начали принимать запросы на вступление в программу ускоренного восстановления сферы общественного питания для предпринимателей. Об этом сообщается на сайте мэра Москвы.

Заявки на участие в акселераторе можно подать до 26 июня. Руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин, слова которого приводит портал столичной администрации, отметил, что ресторанный бизнес оказался в числе наиболее пострадавших в период пандемии отраслей.

Эксперты акселератора ресторанного бизнеса вместе с участниками проведут работу по посткризисному восстановлению и улучшению финансовых показателей, оптимизации бизнес-процессов и привлечению клиентов. Программа предусматривает как теоретические, так и практические занятия, — пояснил Фурсин.

Для участников акселератора индивидуальные консультанты на протяжении 10 недель будут помогать предпринимателям развивать и улучшать свои проекты и компетенции. Завершится обучающая программа демоднём, во время которого участники расскажут о своих результатах, а самым успешным город окажет информационную поддержку.

Стать участником акселератора может каждый столичный бизнесмен или компания, работающая в сфере общепита. Отмечается также, что это не первый опыт среди подобных программ. В декабре 2019 года состоялся первый акселератор ресторанного бизнеса. Тогда в нём участвовали 100 команд, которые учились у экспертов в течение семи недель.

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