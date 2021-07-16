В Минпромторге раскрыли потери ресторанов во время локдауна

Рестораны Москвы без веранд лишились 60–85% выручки во время действия обязательных QR-кодов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова заместителя министра промышленности и торговли РФ Виктора Евтухова.

Обратная тенденция наблюдалась в работе предприятий общепита, работающих навынос. К ним Евтухов отнёс рестораны быстрого питания, а также пиццерии, которые традиционно привыкли к подобному формату.

Замминистра также положительно оценил результаты действия обязательных QR-кодов, а также мер по принудительной вакцинации. По его словам, столичные компании за последнее время привили более 60% сотрудников.

В свою очередь сотрудники Минпромторга анализировали с Федеральной налоговой службой и московскими властями падение выручки, а также темпы иммунизации среди населения. Евтухов также выразил надежду, что в будущем властям не придётся вводить повторный коронавирусный локдаун в других российских регионах.

Он отметил, что за первые пять месяцев текущего года оборот общепита в стране вырос почти на четверть (+24%) по сравнению с аналогичным периодом кризисного 2020-го. Однако эти цифры отстают на 4% от показателей доковидного 2019 года.

Ранее уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов рассказал, когда московские рестораны смогут восстановиться после коронавирусного локдауна. По его словам, это произойдёт не ранее конца текущего года.

Схожее мнение выразил и уполномоченный в сфере ресторанного бизнеса в столице Сергей Миронов. Он отметил, что московские рестораны выйдут на докризисные показатели выручки ещё не скоро из-за «очень серьёзных потерь».