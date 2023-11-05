В МГУ подсчитали, как трудоустройство людей с инвалидностью влияет на ВВП МГУ: трудоустройство людей с инвалидностью может ежегодно прибавлять ВВП 0,5%

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Трудоустройство всех людей с инвалидностью может ежегодно увеличивать ВВП страны на 0,5%, говорится в публикации экономиста Зарины Казбековой в октябрьском выпуске журнала МГУ «Государственное управление». В том числе занятость людей с особенностями здоровья может положительно скорректировать экономические проблемы, связанные со снижением доли людей трудоспособного возраста в России.

Повышение занятости инвалидов является одной из возможностей увеличить демографический дивиденд в России, в том числе частично компенсировать его отрицательное воздействие в периоды снижающейся доли населения трудоспособного возраста. Занятость инвалидов в России сохраняется на низком уровне, отстающем от среднего по странам Организация экономического сотрудничества и развития, — говорится в аннотации работы.

Исследователь отмечает, что согласно среднему варианту прогноза ООН, уже в 2035 году, несмотря на пенсионную реформу 2019 года, в России начнет снижаться доля населения трудоспособного возраста. Повышение занятости инвалидов могло бы вывести демографический дивиденд из околонулевой в положительную зону.

Профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов в комментарии РБК оценил такие расчеты как слишком умозрительные. Он обратил внимание, что предложенная формула учитывает всю численность людей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), но не учитывается, что некоторые из них вообще не имеют возможности работать, а часть — могут работать только неполный день.

Согласно данным Росстата, среди работающих людей с ОВЗ на начало 2023 года к третьей группе инвалидности относились 972 000 человек, ко второй — 489 000 человек, а к инвалидам самой тяжелой первой группы — 47 000 человек. В январе правительство России дополнило правила признания лица инвалидом новым пунктом, включающим увечья и травмы, полученные во время службы в добровольческих формированиях.