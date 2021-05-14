В Индии предупредили о возможном подорожании чая

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Резкий рост числа заражённых коронавирусом в Индии, а также сильная засуха на северо-востоке страны могут помешать сбору урожая чая. Производители предупредили, что если ситуацию с COVID-19 не удастся взять под контроль, цены на чай вырастут. Об этом сообщает газета Financial Times (FT) со ссылкой на индийскую чайную ассоциацию.

На 90 чайных плантациях в штате Ассам, крупнейшем производителе чая в стране, зафиксировано в общей сложности около 500 случаев заражения коронавирусом. Власти пытаются остановить распространение коронавируса на 800 других плантациях штата, — говорится в публикации.

По данным издания, власти открывают пункты вакцинации для работников плантаций, но привить всех пока не получается из-за нехватки вакцин. Причиной роста заболеваемости называют также условия жизни и труда работников плантаций, которые организованы в большие группы.

Ранее финансовый аналитик, доктор экономических наук Владимир Смирнов предупредил о скором подорожании ряда продуктов. Экономист считает, что скоро подорожают чай, кофе, консервы, молоко и некоторые сорта рыбы, которые завозятся из-за рубежа. В среднем аналитик пообещал увеличение цен на 15–20%. По мнению эксперта, рост цен на отдельные товары станет неминуемым последствием пандемии и инфляции.