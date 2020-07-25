Турчак назвал предложение вернуть пени за просрочку платежей ЖКХ неуместным

https://static.news.ru/photo/49702eb2-ce5a-11ea-bf8f-fa163e074e61_660.jpg Андрей Турчак Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что предложение главы комитета Госдумы по энергетике Павла Завального о возврате штрафов за просроченные платежи ЖКХ является неуместным.

Заявление Павла Завального о необходимости вернуть штрафы за неуплату услуг ЖКХ является его личным мнением, но никак не позицией партии, — передаёт слова Турчака пресс-служба ЕР.

По его словам, именно «Единая Россия» предложила отменить начисление пени, так как многие люди потеряли часть доходов, а в период самоизоляции счета за ЖКУ выросли, что стало дополнительной нагрузкой для граждан.

Турчак также подчеркнул, что ЕР настаивает на сохранении запрета начислять пени как минимум до конца 2020 года.

Как ранее писал NEWS.ru, правительство России приняло проект изменений в распределение субвенций на оплату услуг жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) отдельным категориям граждан регионов России и Байконура на 2020 год.