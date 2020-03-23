https://static.news.ru/photo/7f080988-6d3d-11ea-ac9d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Tiago Caldas/Keystone Press Agency/Global Look Press

Минэнерго США посчитало торговый альянс с Саудовской Аравией одним из способов стабилизации рынка нефти после мартовского обвала цен. Такое решение могут предложить президенту Дональду Трампу, подтвердил министр Дэн Бруйетт.

Сделка, если она свершится, приведёт к постепенному выходу саудовцев из ОПЕК и сближению с Вашингтоном вместо Москвы, считают опрошенные The Wall Street Journal эксперты.

В политическом пространстве витает множество идей, одной из которых является эта. <...> Я не знаю, будет ли она представлена на рассмотрение официально, — отметил Бруйетт в комментарии изданию.

По информации ТАСС, план действительно ещё не одобрен в Белом доме и не представлен Саудовской Аравии. США и саудовцы — крупнейшие производители нефти, Россия — третья.

Как писал NEWS.ru, нефтяные цены обрушились 6 марта после срыва сделки ОПЕК+, когда Россия и Саудовская Аравия не договорились о сокращении добычи на фоне пандемии коронавируса. Сейчас баррель стоит чуть более $26.

Цена на нефть обрушилась ниже $30 впервые с 2003 года. И, как считают опрошенные NEWS.ru эксперты, углеводороды останутся дешёвыми как минимум до конца 2020 года.