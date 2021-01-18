США введут санкции против судна «Фортуна» и его владельца во вторник

https://static.news.ru/photo/593ed22c-59af-11eb-b9ff-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jens Büttner/ZB/Global Look Press

Американские власти намерены ввести во вторник, 19 января, санкции против судна «Фортуна». Оно задействовано на строительстве газопровода «Северный поток — 2».

Санкции также затронут владельца корабля — компанию «КВТ-Рус».

Как сообщает ТАСС со ссылкой на немецкие СМИ, Вашингтон уведомил федеральное правительство ФРГ и других европейских партнёров о введении санкций. Отмечается, что впервые США не только угрожают санкциями, но и вводят их.

«Северный поток — 2» свяжет Россию и Германию двумя нитками газопровода. Его общая мощность составит 55 млрд кубометров газа в год. Против этого проекта активно выступают США, которые хотят продавать в Европе свой сжиженный газ. Прокладка газопровода была остановлена в декабре 2019 года после санкций в отношении швейцарской компании Allseas.

В декабре 2020 года строительство продолжилось, судно «Фортуна» уложило 2,6 км труб в немецких водах. Недостроенными остались участки газопровода в водах Дании и около 28 километров в водах Германии. Датские власти разрешили использовать «Фортуну» для укладки труб с 15 января, в немецких водах можно продолжать работу до конца мая.

Как писал NEWS.ru, депутат бундестага Вальдемар Гердт считает, что на завершение строительства «Северного потока — 2» может повлиять новый локдаун, который введён в Германии. Если немецкая экономика рухнет, то потребность в российском проекте уменьшится, отметил политик.