Спрос на недвижимость в Сочи вдвое вырос из-за коронавируса

https://static.news.ru/photo/83d36a44-cdd6-11ea-ab28-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Спрос на частные дома в Сочи за последние четыре месяца вырос вдвое. Эксперты связывают это с пандемией коронавируса. Поняв, что проблемы закрытых границ быстро не решатся, люди хотят обзавестить своей недвижимостью у моря, чтобы в случае чего иметь возможность отдыхать там.

Об этом говорится в сообщении агентства Golden Brown Sochi. По их наблюдениям, россияне нашли в Сочи замену европейским курортам. Из-за этого цены на местную недвижимость весной-летом 2020-го, когда в стране действовал режим самоизоляции, увеличились в среднем на 20%.

Покупатели приобретают не только недорогие объекты, но и дома в высокобюджетном сегменте. При этом разбирают даже те объекты, которые ранее не могли продать на протяжении года. Чаще всего покупателями домов в Сочи являются москвичи, а также жители Новосибирска и Екатеринбурга.

В случае второй волны пандемии спрос на сочинскую загородную недвижимость вновь начнет резко расти, предупреждают специалисты. Увеличатся и цены на местное жильё.

Ранее NEWS.ru писал, что за первое полугодие 2020 года загородные дома подешевели в 51 регионе России, включая и столичный. Падение средней цены на коттедж составило 5,5 % в Москве и 2 % в Подмосковье. Больше всего цены упали в Кировской области — на 17,5 %, Мордовии — 16,9 % и Ульяновской области — 14,8 %. На 6 % снизилась цена такой недвижимости в Петербурге и на 7,4 % в Ленинградской области.