Сорокин объяснил, почему Россию трудно убрать с нефтяного рынка

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Попытки давить на РФ с помощью санкций, как делают некоторые страны для устранения конкурентов на рынке нефти и газа, ни к чему не приведут. У России слишком большая доля в мировой нефтяной отрасли, и выбить её из игры без тяжёлых последствий нереально. Так считает заместитель министра энергетики Павел Сорокин.

На форуме Банка России чиновник отметил, что это может привести к коллапсу.

Попытки ввести санкции на Россию были, но в связи с тем, что мы занимаем достаточно крупное положение на рынке — более 10%, примерно 11%, то нас достаточно тяжело убрать с рынка без последствий. Все прекрасно понимают, что это приведёт к коллапсу устоявшихся логистических схем и резкому росту на энергоресурсы, — цитирует Сорокина ТАСС.

Замглавы Минэнерго считает, что ряд стран используют санкции для продвижения своих товаров. В пример Сорокин привёл США. Он пояснил, что Штатам необходимо было освободить рынки по мере роста производства нефти и газа у них. В первую очередь Вашингтон разделался с Венесуэлой и Ираном.

10 декабря баррель нефти Brent торгуется на отметке в $50,07. В последний раз стоимость этой марки поднималась выше $50 за баррель 6 марта текущего года, сообщал NEWS.ru.