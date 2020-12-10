Цена нефти Brent поднялась выше $50

https://static.news.ru/photo/cec9ac56-3afb-11eb-acb9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sergei Mikhailichenko/Global Look Press

Февральский фьючерс эталонной марки Brent на бирже ICE в Лондоне растёт на 2,48% к уровню закрытия предыдущих торгов. Об этом свидетельствуют данные площадки на 17:44 мск.

Таким образом, баррель нефти этой североморской смеси торгуется на отметке в $50,07. В последний раз стоимость Brent поднималась выше $50 за баррель 6 марта текущего года.

Ранее заместитель министра энергетики Павел Сорокин на форуме Банка России заявил, что попытки давить на РФ с помощью санкций, как делают некоторые страны для устранения конкурентов на рынке нефти и газа, ни к чему не приведут. Россия занимает слишком большую долю в мировой нефтяной отрасли, и сделать это без тяжёлых последствий нереально, сообщал NEWS.ru.