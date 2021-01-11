СМИ узнали сроки замены всех старых лифтов в России

https://static.news.ru/photo/868d8914-547b-11eb-87b5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Все старые лифты в России смогут заменить в ближайшие три-четыре года, если изменённая схема финансирования капремонта в регионах окажется успешной. Государство выделило на замену старых лифтов в текущем году 1,35 млрд рублей.

Постановление о изменении предоставления финансовой поддержки регионам на проведение капремонта было принято 21 декабря 2020 года. Оно касается и замены старых лифтов, пишут «Известия» со ссылкой на Минстрой.

По общенациональному плану на замену лифтов выделено 750 млн рублей, Фонд содействия развитию ЖКХ добавляет ещё 600 млн рублей. На данный момент дольше срока эксплуатации работают более 160 тыс. лифтов. Их замену производят за счёт средств, собранных на капремонт, но зачастую этих денег не хватает, так как замена одного лифта обходится в порядка 1 млн рублей.

Управляющие компании часто просят подрядчиков выполнить замену в рассрочку с учётом процентов. Эта ситуация привела к росту кредитных долгов региональных операторов, они же тормозили процесс замены лифтов. Субсидия, выделенная государством, будет направлена на погашение процентов подрядчикам или других профильных кредитов.

Компенсация процентов по кредитам позволит увеличить срок рассрочек региональных операторов с трёх до семи лет, что даст им больше времени для расчётов с подрядчиками. А замена лифтов уже не будет тормозиться финансовыми проблемами, что позволит заменить всё старое оборудование в ближайшие годы.

Ранее NEWS.ru сообщал, что правительство выделило 750 млн рублей на замену лифтового оборудования в многоквартирных домах до конца 2020 года. Распоряжение об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин.