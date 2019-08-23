https://static.news.ru/photo/bb520e0c-c568-11e9-8bc4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Федеральная служба государственной статистики (Росстат) сообщила о финансовом положении многодетных семей в России. По данным ведомства, 52,6% могут спокойно купить еду и одежду, однако приобретение товаров длительного пользования уже становится затруднительным.

При этом 16,6% многодетных российских семей могут позволить себе всё, кроме покупки квартиры, дачи и нового автомобиля, сообщает РИА Новости.

Отмечается также, что 27,7% семей могут свободно позволить себе покупку еды, но при этом испытывают сложности с приобретением одежды и оплатой жилищно-коммунальных услуг, ещё 2% заявили, что им не хватает даже на еду.

По словам доцента Финансового университета при правительстве РФ Лазаря Бадалова, данные подобных исследований Росстата во многом связаны с ощущением опрошенных членов домохозяйств в момент проведения опроса, а, например, формулировка «не хватает денег на покупку продуктов питания» может означать что-то своё.

Ранее News.ru писал, что член комитета Госдумы по бюджету и налогам Виктор Зубарев предложил главе Минфина Антону Силуанову снизить налог на доходы для многодетных матерей. Он также напомнил, что за чертой бедности находятся 51% семей с тремя и более детьми.