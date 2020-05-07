Силуанов оценил вероятность заморозки депозитов россиян

https://static.news.ru/photo/37807974-9024-11ea-92cf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Никаких заморозок и конвертаций депозитов российских граждан в ближайшее время не ожидается. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов. Так он прокомментировал возможные опасения россиян из-за вкладов и их стремление забрать деньги с депозитов.

Никаких заморозок и конвертаций не планируется, — сообщил он в интервью газете «Ведомости».

Силуанов подчеркнул, что россиянам невыгодно хранить деньги «под подушкой», поскольку в таком случае у них будет нулевой доход. Комментируя введение нового налога на вклады, он отметил, что часть депозитов из-за этого может сократиться, но правительство заранее просчитало все негативные последствия этого шага.

Понятно, что какая-то часть депозитов может сократиться. Но куда переводить? За границу — там ставки отрицательные. В валюту — высокая волатильность, можно потерять на курсе, — считает министр.

Впервые о новых налогах глава государства заявил 25 марта. Президент сообщил, что при получении гражданами процентного дохода с вкладов в размере более миллиона рублей им необходимо будет уплачивать 13%, также вводится налог в 15% на дивиденды, которые россияне переводят на зарубежные счета.

Закон, как считают аналитики, скорее всего, подтолкнёт часть вкладчиков к дроблению депозитов на суммы менее одного миллиона. При этом по отношению к ВИП-клиентам банки смогут применить повышение ставки депозита, заявили NEWS.ru эксперты.