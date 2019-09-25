Совет Федерации одобрил повышение акцизов на вино и ставок налогов на подакцизные товары с 2020 года.
Согласно документу, в 2020-2022 годах акцизы на вина вырастут с 18 до 33 рублей за литр. Рост налогов на игристые вина в этот же период увеличится с 36 до 43 рублей.
В законе указано, что ставки будут одинаковы как для российских, так и импортируемых вин. При этом для отечественных производителей предусмотрены налоговые вычеты.
Сенаторы также одобрили закон о субсидиях для стимулирования производства винограда и винодельческой продукции. Документ был разработан правительством в связи с изменениями в Налоговый кодекс РФ, которые признают виноград и виноматериалы подакцизными товарами.
Ставка акцизов для виноматериалов, виноградного и фруктового сусла будет увеличиваться с 31 до 33 рублей, а для винограда — с 30 до 33 рублей за тонну, сообщает
Ранее News.ru писал, что Союз производителей алкоголя предложил поднять минимальную розничную цену бутылки водки объёмом 0,5 л до 233 рублей.