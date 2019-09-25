https://static.news.ru/photo/83e6c288-df98-11e9-bd7d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Совет Федерации одобрил повышение акцизов на вино и ставок налогов на подакцизные товары с 2020 года.

Согласно документу, в 2020-2022 годах акцизы на вина вырастут с 18 до 33 рублей за литр. Рост налогов на игристые вина в этот же период увеличится с 36 до 43 рублей.

В законе указано, что ставки будут одинаковы как для российских, так и импортируемых вин. При этом для отечественных производителей предусмотрены налоговые вычеты.

Сенаторы также одобрили закон о субсидиях для стимулирования производства винограда и винодельческой продукции. Документ был разработан правительством в связи с изменениями в Налоговый кодекс РФ, которые признают виноград и виноматериалы подакцизными товарами.

Ставка акцизов для виноматериалов, виноградного и фруктового сусла будет увеличиваться с 31 до 33 рублей, а для винограда — с 30 до 33 рублей за тонну, сообщает РИА Новости .

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