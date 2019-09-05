https://static.news.ru/photo/b943ec90-cfc5-11e9-83d7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Annette Riedl/dpa/Global Look Press

Российский Сбербанк спас деньги американских вкладчиков. Он помог предотвратить кибератаку на крупнейший банк США.

Хакерское вмешательство выявили сотрудники центра киберзащиты российской кредитной организации в конце июля. Атака заключалось в том, что был скомпрометирован терминал эквайринга в одном из магазинов. В Штатах по ряду направлений не требуется подтверждения пин-кодом операций до $130. В итоге через многочисленное количество операций в один момент были атакованы ресурсы нескольких банков.

За счет действий нашего центра мы проинформировали банк, проинформировали соответствующие подразделения платежных систем, карточки которых были эмитированы этими банками, для того чтобы предотвратить вывод средств, — сказал ТАСС в кулуарах Восточного экономического форума зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

В итоге было спасено не менее нескольких миллионов долларов.

Ранее News.ru писал, что Центральный банк России ввёл новую форму отчётности. Согласно ей, банки обязаны предоставлять сведения об ущербе, который нанесён им и их клиентам кибератаками.