Сбербанк снизил ставки по рублёвым депозитам

https://static.news.ru/photo/5d998466-e088-11ea-9a03-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Максимальные ставки Сбербанка по вкладам в рублях опустились в среднем на 0,23-0,3 процентных пункта (п. п.). Об этом сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

До этого ставки по депозитам Сбербанк снижал 2 июля. Тогда снижение составило в среднем 0,8 п. п.

Сейчас вклад «Сохраняй» доступен по максимальной ставке в 3,56% годовых с учётом капитализации процентов. До этого кредитная организация предлагала его по ставке 3,86%.

Максимальная ставка по вкладу «Пополняй» опустилась на 0,23 п. п., до 3,09%.Максимальная ставка по вкладу «Пополняй» снизилась на 0,23 п. п., до 3,09%. При этом максимальная доходность доступна по вкладу «Встречай Осень», ставка по которому предполагает 4% годовых при размещении средств на срок 1-2 года.

24 июля и в третий раз с начала пандемии Банк России снизил ключевую ставку ещё на 0,25 п. п., до исторического минимума — 4,25%. Это имеет большое значение для граждан, поскольку обычные банки зависят от кредитов ЦБ: чем ниже эта ставка, тем меньше проценты по ипотечным и другим кредитам. С точки зрения денежно-кредитной политики ключевая ставка — это инструмент, с помощью которого Центробанк влияет на экономику. Снижая эту ставку, регулятор пытается простимулировать деловую активность.

Как писал NEWS.ru, Сбербанк опроверг введение платы за уведомления о переводах.