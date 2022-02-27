Сбербанк прокомментировал данные о запрете снятия средств с инвестсчетов

Сбербанк назвал фейком появившиеся в соцсетях сообщения о запрете снимать деньги с инвестиционных счетов на ближайшие 10 дней. Как говорится в сообщении в официальном Telegram-канале банка, он продолжает выполнять все обязательства в полном объёме, в том числе по снятию средств с брокерских счетов.

Все средства доступны для клиентов в любой момент, — подчёркивается в сообщении банка.

24 февраля россияне поставили рекорд за последние два года, когда за сутки сняли со счетов в банках 111,3 млрд рублей. Повышенный спрос на наличные банки объясняют усилившейся волатильностью рубля на фоне военной операции на Украине. В итоге объём наличных в обращении россиян рекордно вырос на 1,4 трлн рублей. Такой рост вызван тем, что банки запасают наличные для касс и банкоматов, а граждане снимают деньги со счетов, опасаясь проблем в банках.

Между тем аналитик компании «Золотой монетный двор» Дмитрий Голубовский отмечает, что в краткосрочной перспективе паниковать относительно рубля не стоит: его курс выровняется в том числе благодаря мерам Центробанка, который временно запретил участие нерезидентов в торговле акциями. Однако в течение ближайших десятилетий ситуация может ухудшиться.