https://static.news.ru/photo/4e899fc6-ca11-11e9-9326-fa163e074e61_660.jpg Фото: Aleksey Ivanov/ TV Zvezda

Дагестанский оборонный концерн «Кизлярский электромеханический завод» произведёт три многофункциональных самолёта МАИ-411 в 2020 году.

Гендиректор завода Ибрагим Ахматов сообщил, что в настоящее время данная модель существует в единственном экземпляре. Четырёхместный самолёт может применяться для авиаперевозок, аэросъёмки и патрулирования, передаёт ТАСС .

Как писал News.ru ранее, российская самолётостроительная корпорация «МиГ» приступила к серийному производству истребителей МиГ-35. Об этом сообщил гендиректор компании Илья Тарасенко на Международном авиасалоне МАКС-2019.