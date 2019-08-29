Дагестанский оборонный концерн «Кизлярский электромеханический завод» произведёт три многофункциональных самолёта МАИ-411 в 2020 году.
Гендиректор завода Ибрагим Ахматов сообщил, что в настоящее время данная модель существует в единственном экземпляре. Четырёхместный самолёт может применяться для авиаперевозок, аэросъёмки и патрулирования, передаёт
Как писал News.ru ранее, российская самолётостроительная корпорация «МиГ» приступила к серийному производству истребителей МиГ-35. Об этом сообщил гендиректор компании Илья Тарасенко на Международном авиасалоне МАКС-2019.