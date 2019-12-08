https://static.news.ru/photo/e5bc7f66-1940-11ea-ad02-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Компания ОАО «РЖД» с воскресенья, 8 декабря, меняет график движения поездов и увеличивает их количество. Новый график будет действовать в течение года, в нём появятся 46 новых маршрутов и 14 новых дневных поездов.

Увеличивается количество поездов дальнего следования, в том числе и двухэтажных. Ускоряются в пути 334 состава, будут добавлены электрички. Количество поездов дальнего следование увеличится до 583 пар в 433 сообщениях, по старому графику их было 567 пар в 415 направлениях, сообщает пресс-служба ОАО «РЖД».

Увеличивается с 358 до 377 количество поездов категорий «скорый» и «скоростной», их доля составит 64,7% от общего числа пассажирских поездов. Всего для пассажирских перевозок сформированы 1244 состава против 1177 в уходящем году. Из них 189 составов — «Ласточки» (было 160), 16 составов «Сапсана», семь составов Talgo и четыре состава Allegro.

«Ласточек» добавят на семи маршрутах. На наиболее востребованных маршрутах появятся 46 новых поездов. Это направления: Ростов — Краснодар — Туапсе, Омск — Владивосток, Москва — Муром — Нижний Новгород, Москва — Санкт-Петербург — Сортавала — Петрозаводск и другие.

Двухэтажные поезда расширят географию курсирования до 17 пар на 13 маршрутах (с 11 на 9). Это, к примеру, маршрут Москва — Пенза, который заработает с 8 декабря, Москва — Брянск — с 25 декабря.

Сократят время в пути от 30 до 60 минут 47 поездов, свыше часа — 44 поезда, например, № 5/6 Астрахань — Москва, который станет ездить быстрее на 3 часа 33 минуты, № 13/14 Новокузнецк — Санкт-Петербург, № 133/134 Томск — Анапа.

Количество электричек увеличится на 188 пар и составит 3 926 пар. «Ласточками» будут сформированы 434 пары, в том числе 259 пар на Московской железной дороге, 111 пар — на Октябрьской ж/д.

Международные перевозки будут проходить по 15 маршрутам в 11 стран Европы и Азии, а также в 11 стран СНГ и Балтии. Новыми направлениями станут Андижан — Уфа, Новороссийск — Баку, Гомель — Новозыбков. Из-за рубежа будут ходить 65 поездов, которые поставят на совместное обслуживание.

Ранее NEWS.ru сообщал, что первые «пассажиры» концепта новых вагонов рассказали, какие из новшеств им понравились больше всего. Всего 11% новый вагон совершенно не понравился, а на 78% произвёл положительное впечатление.