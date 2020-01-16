Американский холдинг Alphabet, которому принадлежит компания Google, достиг капитализации в размере $1 трлн. Это произошло после того, как к концу торгов 16 января акции холдинга выросли на 0,8%, до $1450,16.
Об этом
Отмечается, что с начала года рост стоимости акций компании составил 7%.
До Alphabet отметку в $1 трлн преодолевали ещё три американские компании — сначала Apple, затем Microsoft и Amazon.
Ранее NEWS.ru сообщал, что не исключена антимонопольная проверка Apple, Google, Amazon и Facebook. Возможность совместной проверки компаний рассматривают Федеральная торговая комиссия и Минюст США. Apple и Google проверит Минюст, а Amazon и Facebook — Комиссия.
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