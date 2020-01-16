https://static.news.ru/photo/18b84e9e-38c3-11ea-99a1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sebastian Gollnow/dpa/Global Look Press

Американский холдинг Alphabet, которому принадлежит компания Google, достиг капитализации в размере $1 трлн. Это произошло после того, как к концу торгов 16 января акции холдинга выросли на 0,8%, до $1450,16.

Об этом сообщает телекомпания CNBC.

Отмечается, что с начала года рост стоимости акций компании составил 7%.

До Alphabet отметку в $1 трлн преодолевали ещё три американские компании — сначала Apple, затем Microsoft и Amazon.

Ранее NEWS.ru сообщал, что не исключена антимонопольная проверка Apple, Google, Amazon и Facebook. Возможность совместной проверки компаний рассматривают Федеральная торговая комиссия и Минюст США. Apple и Google проверит Минюст, а Amazon и Facebook — Комиссия.