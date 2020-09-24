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Рубль укрепился к доллару и евро на открытии торгов МосБиржи

10:22, 25 сентября 2020 10
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Курс доллара на открытии торгов Московской Биржи снизился по отношению к рублю на 0,34%, до отметки в 76,88 рубля. Курс евро также немного опустился — на 0,39%, до 89,7 рубля. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

Далее доллар и евро продолжили тенденцию к снижению.

Индекс МосБиржи на открытии торгов не изменился, а индекс РТС растёт на 0,04%.

Ранее, как писал NEWS.ru, экономист Никита Масленников заявил, что скачки курса доллара и евро могут быть утечкой из баз данных департамента по криминальным расследованиям в отношении подозрительных операций ряда крупнейших банков.

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