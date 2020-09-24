Рубль укрепился к доллару и евро на открытии торгов МосБиржи

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Стоимость нефти марки Brent во время торгов утром 25 сентября 2020 года выросла до отметки в $42,17 за баррель. Увеличение составило 0,55%. Повышение наблюдается на фоне ожидания восстановления спроса на углеводороды.

Ноябрьские фьючерсы на смесь WTI дорожают на 0,6% — до $40,55 за «бочку», свидетельствуют данные торгов. По итогам недели аналитики прогнозируют снижение стоимости чёрного золота, так как риски вокруг коронавирусной...