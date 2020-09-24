Рубль укрепился к доллару и евро на открытии торгов МосБиржи

Курс доллара на открытии торгов Московской Биржи снизился по отношению к рублю на 0,34%, до отметки в 76,88 рубля. Курс евро также немного опустился — на 0,39%, до 89,7 рубля. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.
Далее доллар и евро продолжили тенденцию к снижению.
Индекс МосБиржи на открытии торгов не изменился, а индекс РТС растёт на 0,04%.
Ранее, как писал NEWS.ru, экономист Никита Масленников заявил, что скачки курса доллара и евро могут быть утечкой из баз данных департамента по криминальным расследованиям в отношении подозрительных операций ряда крупнейших банков.
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