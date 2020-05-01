Ростуризм начал принимать заявки на субсидии за невозвратные авиабилеты

https://static.news.ru/photo/4f77d616-8bca-11ea-9a5c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Приём обращений от туроператоров на билеты без возможности возврата начало Федеральное агентство по туризму (Ростуризм). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Правила субсидирования убытков туркомпаний, которые связаны с невозвратными тарифами, российское правительство утвердило 24 апреля. В сообщении Ростуризма подчёркивается, что субсидия является финансовой мерой поддержки турбизнеса, утверждённой правительством России в рамках первого пакета мер.

Мера направлена на поддержку туризма, который входит в число наиболее пострадавших отраслей экономики, и должна работать на обеспечение устойчивости туристического рынка вместе с другими инструментами поддержки. В этой связи Ростуризм информирует о начале приёма заявок на компенсацию денежных средств, — уточнили в ведомстве.

При этом в Минэкономразвития ранее пояснили, что согласно правилам, на выплаты могут претендовать туроператоры, которые продали продукт, в состав которого входит авиаперелёт с невозвратным тарифом. Турфирма может получить компенсацию, если турист уже получил назад свои деньги за неиспользованный тур, которые включают стоимость трансфера.



Кроме того, операторы могут также компенсировать частичную стоимость рейсов, возвращающих российских организованных туристов из стран, в которых были введены ограничения в связи с распространением COVID-19. На эти цели из резервного фонда правительства России Ростуризму выделили 3,5 млрд рублей.

Как писал NEWS.ru, ранее потери России из-за отсутствия туризма оценили в 300 млрд рублей в квартал.