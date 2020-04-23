Экономика

Потери России из-за отсутствия туризма оценили в 300 млрд рублей

12:49, 24 апреля 2020
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия ежеквартально теряет из-за отсутствия туризма 300 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Ростуризма.

На сегодняшний день временное закрытие границ и, как следствие, полная остановка въездного туризма приводят к колоссальным убыткам для экономики, которые оцениваются минимум в 300 млрд руб. ежеквартально, — сообщили ТАСС в ведомстве.

Ранее, как передавал NEWS.ru, президент Владимир Путин согласился с предложением обсудить дополнительные меры поддержки внутреннего туризма. Они, как предполагается, будут направлены на восстановление отрасли после пандемии коронавируса.

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