Потери России из-за отсутствия туризма оценили в 300 млрд рублей

https://static.news.ru/photo/44e42582-8612-11ea-bb30-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия ежеквартально теряет из-за отсутствия туризма 300 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Ростуризма.

На сегодняшний день временное закрытие границ и, как следствие, полная остановка въездного туризма приводят к колоссальным убыткам для экономики, которые оцениваются минимум в 300 млрд руб. ежеквартально, — сообщили ТАСС в ведомстве.

Ранее, как передавал NEWS.ru, президент Владимир Путин согласился с предложением обсудить дополнительные меры поддержки внутреннего туризма. Они, как предполагается, будут направлены на восстановление отрасли после пандемии коронавируса.