Россияне заявили о нежелании жить в высотках

https://static.news.ru/photo/9bd17410-b3d6-11eb-971c-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Большинство россиян, планирующих в ближайшие годы купить квартиру, намерены рассматривать варианты в домах высотой не более 12 этажей. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на совместный опрос «Дом.РФ» и ВЦИОМ, в котором приняли участие 5,7 тысячи человек.

Рассматривают жильё в домах до пяти этажей 32% респондентов, 27% — в диапазоне от шести до 12 этажей. Только 14% опрошенных хотели бы жить в высотных домах. Ещё для 27% россиян этажность дома не имеет значения, — говорится в результатах опроса.

Купить квартиру в высотном доме согласились бы 28% опрошенных жителей крупных городов России, в менее населённых городах (до 1 млн человек) высотки вызывают интерес только у 8% респондентов, в городах же с численностью населения менее 100 тысяч человек — у 6%.

По словам руководителя аналитического центра «Дом.РФ» Михаила Гольдберга, новый Стандарт комплексного развития территорий предполагает застройку городской среды домами не более 8 — 9 этажей. Это позволит избежать чрезмерной плотности населения.

Ранее сообщалось, что власти Подмосковья будут отдавать приоритет проектам строительства жилья, которые отвечают новым стандартам комфорта и качества. По словам губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва, новостройки будущего должны создаваться без мусоропроводов и ступеней при входе. Кроме этого, дворы многоэтажек должны быть избавлены от машин, а в подъездах жители должны иметь возможность поставить коляски. По словам Воробьёва, в подъездах можно будет сделать, как в западных странах, специальные комнаты, где жители смогли бы разделять мусор.