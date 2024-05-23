Россиянам назвали причины подорожания мобильной связи Экономист Клименко: усложненная логистика привела к подорожанию мобильной связи

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Усложненная логистика привела к подорожанию мобильной связи, рассказал в беседе с KP.RU председатель совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко. По его словам, также на повышение цен повлияла задержка оборудования.

Несколько причин стали толчком для нынешнего повышения цен. Одна из них — самая весомая — усложненная логистика и задержка оборудования. Дело в том, что весь наш телеком выстроен на валютных контрактах, оборудование мы привозим из-за рубежа, — объяснил эксперт.

Экономист отметил, что оборудование для сотовой связи необходимо обновлять каждые несколько лет. Из-за роста курса доллара, оно сильно подорожало и, к тому же, идет с задержкой. Все это приводит к тому, что затраты сотовых операторов увеличиваются.

Операторы мобильной связи хотели поднять цены еще в 2023 году, однако им не разрешили этого сделать, добавил Клименко. Тогда они стали закрывать льготные тарифы в целях компенсации затрат, заключил экономист.

Ранее Федеральная антимонопольная служба возбудила дело в отношении компании МТС. Уточняется, что оператор связи необоснованно повысил стоимость услуг. Такие действия ущемляют интересы абонентов, в связи с этим ведомство возбудило антимонопольное дело в отношении компании.