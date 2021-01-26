Россия будет поставлять титан для корпорации Boeing

https://static.news.ru/photo/05d5b0be-5fcd-11eb-a39a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Global Look Press

Российская металлургическая компания «Корпорация ВСМПО-Ависма» подписала долгосрочный контракт о поставках продукции из титана для американского производителя самолётов Boeing.

Титановые поковки российского производства будут использованы для моделей 737, 767, 777 и 787 Dreamliner. Кроме того, поставщики Boeing и сама компания получат титановый прокат, передаёт Lenta.ru.

Ранее NEWS.ru писал, что Министерство торговли США обнародовало перечень из 103 компаний из Китая и России, связанных с вооружёнными силами, в отношении которых будут применены ограничения на экспорт. Всего в списке 45 российских компаний и 58 предприятий из Китая, в том числе российская корпорация «Ростех», компании «МиГ», «Гражданские самолёты Сухого», «Туполев», Объединённая авиастроительная корпорация и другие.

Также стало известно, что введённые со стороны США санкции не окажут влияния на производственный процесс, заявили в компании — производителе титана «ВСМПО-Ависма». Там отметили, что согласно последним изменениям в законодательстве США, при использовании американских технологий необходимо согласие Вашингтона. Однако при производстве титана на «ВСМПО-Ависма» используются только российские технологии, поэтому санкции США не окажут никакого влияния.

В январе Минюст США официально исключил «ВСМПО-Ависма» из списка компаний, которым запрещалось покупать американские товары и технологии из-за сотрудничества с военными организациями в своих странах. В ведомстве признали ошибочность попадания предприятия в чёрный список, так как дополнительная проверка доказала её непричастность к нежелательным контактам.